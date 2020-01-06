Опубликован видеообзор финального матча МЧМ по хоккею 2020 года

Пресс-служба Международной федерации хоккея опубликовала видеообзор финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Запись размещена на странице IIHF в видеохостинге Vimeo.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу канадцев, а её главным героем стал Экил Томас, забросивший решающую шайбу на 57-й минуте.

MVP турнира был признан канадец Алекси Лафренье, а в символическую сборную помимо него экспертный совет включил его соотечественников Джоэля Хофера и Барретта Хэйтона, шведов Расмуса Сандина и Самуэля Фагемо, а также россиянина Александра Романова.

Ранее сообщалось, что определился лучший бомбардир МЧМ по хоккею.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.