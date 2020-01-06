Стал известен стал лучший бомбардир МЧМ по хоккею

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Нападающий сборной Швеции Самуэль Фагемо стал самым результативным игроком молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Стал известен стал лучший бомбардир МЧМ по хоккею
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Форвард забросил восемь шайб, отдал пять результативных передач, таким образом набрав 13 очков. Он опередил в списке лучших канадца Барретта Хэйтона и своих соотечественников Нильса Хёгландера и Расмуса Сандина. 

Лучшими из россиян стал Григорий Денисенко, у которого на счету 9 очков (3+6).

Ранее сообщалось, что россиян не оказалось среди лучших игроков МЧМ-2020.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

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