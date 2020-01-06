Стал известен стал лучший бомбардир МЧМ по хоккею
- @samuelfagemo
Форвард забросил восемь шайб, отдал пять результативных передач, таким образом набрав 13 очков. Он опередил в списке лучших канадца Барретта Хэйтона и своих соотечественников Нильса Хёгландера и Расмуса Сандина.
Лучшими из россиян стал Григорий Денисенко, у которого на счету 9 очков (3+6).
Ранее сообщалось, что россиян не оказалось среди лучших игроков МЧМ-2020.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.