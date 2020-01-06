Стал известен стал лучший бомбардир МЧМ по хоккею

Нападающий сборной Швеции Самуэль Фагемо стал самым результативным игроком молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Форвард забросил восемь шайб, отдал пять результативных передач, таким образом набрав 13 очков. Он опередил в списке лучших канадца Барретта Хэйтона и своих соотечественников Нильса Хёгландера и Расмуса Сандина.

Лучшими из россиян стал Григорий Денисенко, у которого на счету 9 очков (3+6).

Ранее сообщалось, что россиян не оказалось среди лучших игроков МЧМ-2020.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.