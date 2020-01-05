Мифтахов не пропускает 80 минут от сборной Канады на МЧМ по хоккею

Голкипер сборной России Амир Мифтахов не пропускает от национальной команды Канады на протяжении четырёх периодов подряд на чемпионате мира по хоккею 2020 года.

В первом периоде финальной встречи отечественный вратарь отразил семь бросков.

Примечательно, что в матче группового этапа, завершившемся победой коллектива Валерия Брагина со счётом 6:0, Мифтахов совершил 28 сейвов, нанесённых по своим воротам канадцами.

Ранее сообщалось, что букмекеры и эксперты изменили мнение о том, кто является фаворитом финальной встречи МЧМ по хоккею.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.