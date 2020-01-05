Мифтахов не пропускает 80 минут от сборной Канады на МЧМ по хоккею
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В первом периоде финальной встречи отечественный вратарь отразил семь бросков.
Примечательно, что в матче группового этапа, завершившемся победой коллектива Валерия Брагина со счётом 6:0, Мифтахов совершил 28 сейвов, нанесённых по своим воротам канадцами.
Ранее сообщалось, что букмекеры и эксперты изменили мнение о том, кто является фаворитом финальной встречи МЧМ по хоккею.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.