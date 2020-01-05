Коэффициент на победу сборной России вырос перед финалом МЧМ по хоккею

Букмекеры и эксперты изменили мнение о том, кто является фаворитом в финальной встрече молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Если в субботу сразу после полуфиналов котировки говорили в пользу россиян, а коэффициент на победу команды Брагина в основное время колебался от 2,1 до 2,3, то к вечеру воскресенья он вырос в среднем до 2,5—2,6, а на канадцев, напротив, упал.

Примечательно, что прежде ни разу в истории ЧМ U-20 сборные России и Канады не выигрывали друг у друга два матча на турнире, когда их пути пересекались.

Ранее нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко поделился ожиданиями от матча с национальной командой Канады в финале чемпионата мира 2020 года.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады, начиная с 20:30 по московскому времени.