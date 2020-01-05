Коэффициент на победу сборной России вырос перед финалом МЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Букмекеры и эксперты изменили мнение о том, кто является фаворитом в финальной встрече молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Коэффициент на победу сборной России вырос перед финалом МЧМ по хоккею
  • РИА Новости

Если в субботу сразу после полуфиналов котировки говорили в пользу россиян, а коэффициент на победу команды Брагина в основное время колебался от 2,1 до 2,3, то к вечеру воскресенья он вырос в среднем до 2,5—2,6, а на канадцев, напротив, упал. 

Примечательно, что прежде ни разу в истории ЧМ U-20 сборные России и Канады не выигрывали друг у друга два матча на турнире, когда их пути пересекались.

Ранее нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко поделился ожиданиями от матча с национальной командой Канады в финале чемпионата мира 2020 года.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады, начиная с 20:30 по московскому времени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить