Канадец Лафренье признан самым ценным игроком МЧМ по хоккею 2020 года

Нападающий сборной Канады Алекси Лафренье признан организаторами самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Он принял участие в шести матчах своей команды, набрал 10 очков, забросив 4 шайбы и отдав партнёрам 6 голевых передач. Лафренье закончил турнир с показателем полезности «+3».

В финальном матче против сборной России 18-летний канадец записал в свой актив два ассиста.

Ранее стал известен стал лучший бомбардир МЧМ по хоккею.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.