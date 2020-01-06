Канадец Лафренье признан самым ценным игроком МЧМ по хоккею 2020 года

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Нападающий сборной Канады Алекси Лафренье признан организаторами самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Канадец Лафренье признан самым ценным игроком МЧМ по хоккею 2020 года
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Он принял участие в шести матчах своей команды, набрал 10 очков, забросив 4 шайбы и отдав партнёрам 6 голевых передач. Лафренье закончил турнир с показателем полезности «+3».

В финальном матче против сборной России 18-летний канадец записал в свой актив два ассиста.

Ранее стал известен стал лучший бомбардир МЧМ по хоккею.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

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