Лучший бомбардир сборной Канады сыграет в финале МЧМ по хоккею

Капитан молодёжной сборной Канады Баретт Хэйтон, являющийся самым результативным игроком, сыграет в финале чемпионата мира по хоккею.

В полуфинальной игре с Финляндией форвард врезался в борт, после чего отправился в раздевалку. Североамериканские СМИ писали, что Хэйтон может не сыграть со сборной России, но он был включён в состав своей команды на финальный матч.

Ранее был назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.