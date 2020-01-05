Лучший бомбардир сборной Канады сыграет в финале МЧМ по хоккею

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Капитан молодёжной сборной Канады Баретт Хэйтон, являющийся самым результативным игроком, сыграет в финале чемпионата мира по хоккею.
Лучший бомбардир сборной Канады сыграет в финале МЧМ по хоккею
  • © Simon HastegÃ…Rd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В полуфинальной игре с Финляндией форвард врезался в борт, после чего отправился в раздевалку. Североамериканские СМИ писали, что Хэйтон может не сыграть со сборной России, но он был включён в состав своей команды на финальный матч.

Ранее был назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

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