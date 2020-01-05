Лучший бомбардир сборной Канады сыграет в финале МЧМ по хоккею
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В полуфинальной игре с Финляндией форвард врезался в борт, после чего отправился в раздевалку. Североамериканские СМИ писали, что Хэйтон может не сыграть со сборной России, но он был включён в состав своей команды на финальный матч.
Ранее был назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.