Вратарь «Ливерпуля» Адриан назвал Клоппа лучшим тренером мира

Футболист «Ливерпуля» Адриан оценил вклад главного тренера Юргена Клоппа в текущие результаты команды.

«Клопп — это капитан нашего корабля. Футболисты работают и сражаются вместе, а он старается находить решение проблем, заставляя нас чувствовать, что команда важнее любого человека. Прямо сейчас Клопп — это лучший тренер в мире. Все находятся позади него. Мы как камень, который трудно сломать. Болельщики, люди вокруг нас, всё — это семья, потому что мы заботимся друг о друге. Думаю, теперь пришло время «Ливерпуля». Нам надо продолжать идти вперёд, но в то же время наслаждаться этим приятным моментом», — цитирует Адриана Daily Mail.

В настоящее время «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, не проиграв ни единого матча. Также клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.

Ранее тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ.