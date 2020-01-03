Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз пожаловался на чрезмерную плотность календаря в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Сколько матчей проходит в Boxing day? Если кто-то смотрит все из них, то это не слишком хорошо для его отношений! Попробуйте один раз подумать об игроках, поскольку без них всё это не работает», — цитирует Клоппа журналист Пол Горст в своём Twitter.

По его мнению, должно быть найдено решение, чтобы все желающие могли посмотреть игры, которые они планировали увидеть, а также клубы должны быть уверены, что побеждать будет тот, кто был лучше на поле, а не у кого больше здоровых игроков в составе.

Ливерпуль с 58 очками и игрой в запасе после 20 туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая идущий вторым «Лестер Сити» на 13 очков.

Ранее голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ.