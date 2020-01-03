Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
- @LFC
Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Ливерпулю» принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане, забивших на четвёртой и 64-й минутах матча.
Ливерпуль с 58 очками и игрой в запасе после 20 матчей возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая идущий вторым «Лестер Сити» на 13 очков. «Шеффилд» с 29 очками остался восьмым.
Ранее сообщалось, что защитник лондонского «Арсенала» выбыл на длительный срок из-за травмы колена.