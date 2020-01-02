Защитник лондонского «Арсенала» выбыл на длительный срок из-за травмы колена

Защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Калум Чамберс выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний англичанин получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче 20-го тура Английской премьер-лиги с «Челси».

Отмечается, что на восстановление ему потребуется порядка 6— 9 месяцев.

Чемберс, играющий за «Арсенал» с 2014 года, в нынешнем сезоне провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голевыми передачами.

По итогам 21-го тура «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков

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