Защитник лондонского «Арсенала» выбыл на длительный срок из-за травмы колена
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Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний англичанин получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче 20-го тура Английской премьер-лиги с «Челси».
Отмечается, что на восстановление ему потребуется порядка 6— 9 месяцев.
Чемберс, играющий за «Арсенал» с 2014 года, в нынешнем сезоне провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голевыми передачами.
По итогам 21-го тура «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков
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