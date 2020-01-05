Канадский эксперт считает, что финал МЧМ Канада — Россия будет отличаться от матча группового этапа

Североамериканский специалист по молодёжному хоккею Кори Пронман считает, что в финале молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады не стоит ждать крупной победы одной из сторон.

«Никто ведь не понимает, что будет в финале с точки зрения тактики. Чего ожидать — пассивной, терпеливой и аккуратной Канады или чего-то иного. Все смотрят на те 6:0. Это был занимательный матч. Я бы даже сказал, прелюбопытнейший. Однако суть в том, что в любой день в любом виде спорта может случиться что-то такое, чего никто не ожидал. Вы знаете людей, предсказавших 6:0? И я не знаю. Никто подобного не ожидал. Разве что сумасшедшие. Однако в финале не стоит ждать чего-то подобного. Две прекрасные команды будут бороться за золото. И это будет та ещё битва. Плевать, что дважды за один турнир Канада и Россия друг друга никогда не обыгрывали. Это вообще не имеет значения. Что они покажут на льду — куда важнее», — цитирует эксперта «Спорт-экспресс».

Финальный матч молодёжного чемпионата мира Канада — Россия состоится 5 января в 21:00 мск. В матче группового этапа россияне одержали победу над канадцами со счётом 6:0.

Ранее сообщалось, что не снявший шлем во время исполнения гимна России капитан сборной Канады может пропустить финал МЧМ.