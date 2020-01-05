Хоккеисты сборной Швеции раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

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Нападающий молодёжной сборной Швеции Альбин Эрикссон подверг критике поведение российских игроков во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально. Типичная Россия», — цитирует Эрикссона Aftonbladet.

Его партнёр по команде Самуэль Фагемо также отметил, что это было проявлением неуважения со стороны россиян.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с Канадой, разгромившей Финляндию (5:0).

Ранее тренер сборной Швеции заявил, что хоккеисты сборной России показали потрясающую игру.

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