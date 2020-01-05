Хоккеисты сборной Швеции раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Швеции Альбин Эрикссон подверг критике поведение российских игроков во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально. Типичная Россия», — цитирует Эрикссона Aftonbladet.

Его партнёр по команде Самуэль Фагемо также отметил, что это было проявлением неуважения со стороны россиян.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с Канадой, разгромившей Финляндию (5:0).

Ранее тренер сборной Швеции заявил, что хоккеисты сборной России показали потрясающую игру.