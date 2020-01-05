Хоккеисты сборной Швеции раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ
«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально. Типичная Россия», — цитирует Эрикссона Aftonbladet.
Его партнёр по команде Самуэль Фагемо также отметил, что это было проявлением неуважения со стороны россиян.
Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с Канадой, разгромившей Финляндию (5:0).
Ранее тренер сборной Швеции заявил, что хоккеисты сборной России показали потрясающую игру.