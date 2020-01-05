Тренер сборной Швеции считает, что хоккеисты сборной России показали потрясающую игру

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение от России в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

«Это равная хоккейная игра, столкнулись две мастеровитые команды. Российские игроки выполнили огромную задачу. Они показали потрясающую игру», — цитирует специалиста Sport24.

При этом он отметил, что российская команда ничем его не удивила, а его подопечным удалось отыграться со счёта 1:3.

«В равных составах мы сегодня играли вполне неплохо», — сказал Монтен.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с Канадой, разгромившей Финляндию (5:0).