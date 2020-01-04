Хованов уверен, что победная шайба Морозова шведам войдёт в историю российского хоккея

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Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Александр Хованов прокомментировал победу над Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Сейчас надо уже успокаиваться и готовиться к финалу. Эмоции, конечно, положительные. Никогда в жизни такого матча не играл пока что. Слава богу, что выиграли. Спасибо тому, кто сверху нам помог, и, конечно, Ване Морозову. Красава вообще! Такой гол забил, который, я думаю, войдёт в историю российского хоккея», — цитирует Хованова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что каждый игрок национальной команды является героем по итогам минувшей встречи, а шведы ничем не удивили россиян.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия. 

Ранее вратарь молодёжной сборной России по хоккею Амир Мифтахов признался, что не испытывал в жизни таких эмоций, как на матче со Швецией.

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