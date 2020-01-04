Вратарь сборной России о победе над Швецией: таких эмоций не испытывал никогда в жизни

Короткая ссылка
Вратарь молодёжной сборной России по хоккею Амир Мифтахов прокомментировал победу над Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Это самый эмоциональный матч в моей карьере, хоть я и вышел не в старте, а только в третьем периоде. Я таких эмоций не испытывал никогда в жизни. В овертайме самое главное было не терять концентрацию и ловить шайбу», — цитирует Мифтахова Sport24.

Он также подчеркнул, что ему было не очень сложно входить в игру по ходу матча, так как голкипер должен быть всегда готов к любому развитию событий.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия. 

Ранее Василий Подколзин признался, что находится «в астрале» после матча со Швецией на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить