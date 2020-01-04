Вратарь сборной России о победе над Швецией: таких эмоций не испытывал никогда в жизни

Вратарь молодёжной сборной России по хоккею Амир Мифтахов прокомментировал победу над Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Это самый эмоциональный матч в моей карьере, хоть я и вышел не в старте, а только в третьем периоде. Я таких эмоций не испытывал никогда в жизни. В овертайме самое главное было не терять концентрацию и ловить шайбу», — цитирует Мифтахова Sport24.

Он также подчеркнул, что ему было не очень сложно входить в игру по ходу матча, так как голкипер должен быть всегда готов к любому развитию событий.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.

Ранее Василий Подколзин признался, что находится «в астрале» после матча со Швецией на МЧМ.