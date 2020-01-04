Подколзин признался, что находится в «астрале» после матча со Швецией на МЧМ

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Форвард молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин поделился эмоциями после победы над Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Подколзин признался, что находится в «астрале» после матча со Швецией на МЧМ
  • © Simon Hastega/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Даже не знаю, что сказать. До сих пор нахожусь будто в астрале. Не каждый день случаются такие моменты, они очень запоминаются. Трудно подобрать слова, надо всё это забыть и готовиться к финалу», — цитирует Подколзина «Чемпионат».

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия. 

Ранее Брагин рассказал, кто займёт место в воротах сборной России по хоккею в финале МЧМ.

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