Подколзин признался, что находится в «астрале» после матча со Швецией на МЧМ
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«Даже не знаю, что сказать. До сих пор нахожусь будто в астрале. Не каждый день случаются такие моменты, они очень запоминаются. Трудно подобрать слова, надо всё это забыть и готовиться к финалу», — цитирует Подколзина «Чемпионат».
Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.
Ранее Брагин рассказал, кто займёт место в воротах сборной России по хоккею в финале МЧМ.