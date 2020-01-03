Экс-футболист ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
- globallookpress.com
«Нравится ли россиянам Путин? Нет… Они любят его! Они доверяют президенту, он восстановил их достоинство, и благодаря ему Россию уважают в мире. Русские, поверьте мне, высоко это ценят», — цитирует игрока zurnal.rs.
По его словам, он постоянно слышит русскую речь на различных континентах, а Москва стала более красивым и развитым городом.
«Часто ли Путина показывают по телевизору? Да! Путин изменил Россию!» — сказал Тошич.
На данный момент Тошич выступает за белградский «Партизан». За ЦСКА хавбек играл с 2010 по 2017 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за футболиста ЦСКА Фёдора Чалова €23,5 млн.