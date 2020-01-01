СМИ: «Челси» готов заплатить за Чалова €23,5 млн

Лондонский «Челси» интересуется форвардом московского ЦСКА и молодёжной сборной России Фёдором Чаловым.

Об этом сообщает The Daily Express. По информации источника, за переход игрока лондонцы готовы отдать €23,5 млн. Однако Чалов является для «Челси» запасным вариантом. В приоритете — подписание нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера или форварда «Лиона» Муссы Дембеле.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги, забив пять голов. Его контракт рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА опубликовал предновогодний ролик с участием Гинера и Чалова.