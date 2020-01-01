СМИ: «Челси» готов заплатить за Чалова €23,5 млн

Короткая ссылка
Лондонский «Челси» интересуется форвардом московского ЦСКА и молодёжной сборной России Фёдором Чаловым.
СМИ: «Челси» готов заплатить за Чалова €23,5 млн
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Daily Express. По информации источника, за переход игрока лондонцы готовы отдать €23,5 млн. Однако Чалов является для «Челси» запасным вариантом. В приоритете — подписание нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера или форварда «Лиона» Муссы Дембеле.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги, забив пять голов. Его контракт рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА опубликовал предновогодний ролик с участием Гинера и Чалова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить