ЦСКА опубликовал предновогодний ролик с участием Гинера и Чалова
- @pfc_cska
Видео опубликовано на YouTube-канале клуба.
В ролике Гинер заходит в комнату в костюме Деда Мороза и дарит подарки футболистам, которые в этот момент спят. При этом форварду Фёдору Чалову он подарил миниатюрный кубок Лиги чемпионов.
В конце видео появляется слоган: «Это Гинер всё купил».
После 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в Российской премьер-лиге. В активе армейцев 34 очка.
Ранее сообщалось, что Чалов стал трансферной целью «Брайтона».