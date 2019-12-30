ЦСКА опубликовал предновогодний ролик с участием Гинера и Чалова

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА выложила предновогоднее видео с участием президента армейцев Евгения Гинера и нападающего команды Фёдора Чалова.

Видео опубликовано на YouTube-канале клуба.

В ролике Гинер заходит в комнату в костюме Деда Мороза и дарит подарки футболистам, которые в этот момент спят. При этом форварду Фёдору Чалову он подарил миниатюрный кубок Лиги чемпионов.

В конце видео появляется слоган: «Это Гинер всё купил».

После 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в Российской премьер-лиге. В активе армейцев 34 очка.

Ранее сообщалось, что Чалов стал трансферной целью «Брайтона».