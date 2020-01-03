Голевой пас Руни в дебютном матче помог «Дерби» победить «Барнсли» в Чемпионшипе
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Встреча, прошедшая на «Прайд Парк Стадиум» в Дерби, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Дерби Каунти» принесли голы Джека Мариотта и Мартина Вагхорна. Голевую передачу в своём дебютном матче в свой актив записал лучший бомбардир в истории сборной Англии по футболу Уэйн Руни.
«Барнсли» ответил голом Эллиота Симойнша.
По итогам 26 туров «Дерби Каунти» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 33 очка. «Барнсли» с 21 очком — 23-й.
Ранее сообщалось, что голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ.