Голевой пас Руни в дебютном матче помог «Дерби» победить «Барнсли» в Чемпионшипе

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«Дерби Каунти» одержал победу над «Барнсли» в матче 26-го тура английского Чемпионшипа.
Голевой пас Руни в дебютном матче помог «Дерби» победить «Барнсли» в Чемпионшипе
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Встреча, прошедшая на «Прайд Парк Стадиум» в Дерби, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Дерби Каунти» принесли голы Джека Мариотта и Мартина Вагхорна. Голевую передачу в своём дебютном матче в свой актив записал лучший бомбардир в истории сборной Англии по футболу Уэйн Руни.

«Барнсли» ответил голом Эллиота Симойнша.

По итогам 26 туров «Дерби Каунти» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 33 очка. «Барнсли» с 21 очком — 23-й.

Ранее сообщалось, что голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ.

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