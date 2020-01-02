Руни дебютировал в Чемпионшипе за «Дерби Каунти»

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Лучший бомбардир в истории сборной Англии по футболу Уэйн Руни дебютировал в составе клуба «Дерби Каунти».
Руни дебютировал в Чемпионшипе за «Дерби Каунти»
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Знаковое для 34-летнего англичанина событие произошло в матче 26-го тура Чемпионшипа — второго по силе футбольного дивизиона в Англии — с «Барнсли».

Руни вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой. В концовке первого тайма он отметился результативной передачей на партнёра по команде.

После первого тайма счёт 1:0 в пользу «Дерби Каунти».

Руни является воспитанником ливерпульского «Эвертона», за который в сумме отыграл три сезона. Большую часть карьеры он провёл в «Манчестер Юнайтед» — 13 сезонов. Сезон-18/19 форвард провёл в североамериканской Высшей футбольной лиге (MLS) за «Ди-Си Юнайтед». В августе 2019 года было объявлено, что с января 2020-го он станет играющим тренером «Дерби Каунти».

Ранее сообщалось, что Моуринью оскорбил тренера соперника после матча с «Саутгемптоном».

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