Чеканов считает, что российские хоккеистки приближаются по уровню подготовки к канадкам и американкам
- РИА Новости
«Можно обратить внимание на то, что по разнице в подготовке мы приближаемся к канадкам и американкам, но ещё не достигли такого совершенства, какое есть у тех в конькобежной подготовке, работе с клюшкой», — приводит слова Чеканова ТАСС.
Женская сборная России в третий раз в истории выиграла бронзу юниорского чемпионата мира, обыграв в матче за третье место национальную команду Финляндии со счётом 6:1.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ.