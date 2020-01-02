Чеканов считает, что российские хоккеистки приближаются по уровню подготовки к канадкам и американкам

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Советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов прокомментировал завоевание российскими хоккеистками бронзовых наград юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет.
Чеканов считает, что российские хоккеистки приближаются по уровню подготовки к канадкам и американкам
  • РИА Новости

«Можно обратить внимание на то, что по разнице в подготовке мы приближаемся к канадкам и американкам, но ещё не достигли такого совершенства, какое есть у тех в конькобежной подготовке, работе с клюшкой», — приводит слова Чеканова ТАСС.

Женская сборная России в третий раз в истории выиграла бронзу юниорского чемпионата мира, обыграв в матче за третье место национальную команду Финляндии со счётом 6:1.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ.

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