Уайт: возможно, осенью будет что-то для Мейвезера

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал планы на сотрудничество с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.
Уайт: возможно, осенью будет что-то для Мейвезера
  • globallookpress.com

«Мы начали переговоры с Мейвезером. Сначала я должен решить другие вопросы, а уже осенью, возможно, будет что-то и для Флойда. Мы можем организовать что-то в ММА или в боксе. Если на такие поединки есть спрос, почему бы и нет? Бой Флойда и Конора Макгрегора стал большим событием. Почему бы не организовать нечто подобное ещё раз?» — цитирует Уайта boxingscene.com

Поединок Мейвезера и Макгрегора состоялся в 2017 году и прошёл по правилам бокса. Американец нокаутировал ирландца, одержав 50-ю победу в карьере.

Ранее президент UFC назвал три цели Макгрегора на 2020 год.

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