Президент UFC назвал три цели Макгрегора на 2020 год

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что в 2020 году экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор хотел бы провести три поединка.

«Макгрегор хочет подраться три раза в 2020 году: выиграть у Серроне, отомстить Нурмагомедову и забрать у Хорхе Масвидаля титул BMF. Думаю, все знают, какое у меня мнение относительно боя Макгрегора и Хорхе. Это плохая идея. Однако Конор злится, когда я так говорю. Он спрашивает меня: «Думаешь, я не смогу побить Масвидаля?» Конор хочет его пояс. Эта затея была весёлой, посмотрим, что будет дальше. Поверьте мне: Макгрегор готов драться с кем угодно», — заявил Уайт ESPN.

Ближайший поединок Конор Макгрегор проведёт 18 января 2020 года против Дональда Серроне. Ирландец не выходил в октагон с октября 2018 года, когда удушающим приёмом проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что РЕН ТВ покажет бои Нурмагомедова и Макгрегора в UFC в прямом эфире.