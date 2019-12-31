Президент UFC назвал три цели Макгрегора на 2020 год

Короткая ссылка
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что в 2020 году экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор хотел бы провести три поединка.
Президент UFC назвал три цели Макгрегора на 2020 год
  • Reuters

«Макгрегор хочет подраться три раза в 2020 году: выиграть у Серроне, отомстить Нурмагомедову и забрать у Хорхе Масвидаля титул BMF. Думаю, все знают, какое у меня мнение относительно боя Макгрегора и Хорхе. Это плохая идея. Однако Конор злится, когда я так говорю. Он спрашивает меня: «Думаешь, я не смогу побить Масвидаля?» Конор хочет его пояс. Эта затея была весёлой, посмотрим, что будет дальше. Поверьте мне: Макгрегор готов драться с кем угодно», — заявил Уайт ESPN.

Ближайший поединок Конор Макгрегор проведёт 18 января 2020 года против Дональда Серроне. Ирландец не выходил в октагон с октября 2018 года, когда удушающим приёмом проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. 

Ранее сообщалось, что РЕН ТВ покажет бои Нурмагомедова и Макгрегора в UFC в прямом эфире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить