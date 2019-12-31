Слуцкий рассказал, с какой целью завёл аккаунт в Instagram

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что создал аккаунт в социальной сети Instagram с целью самоиронии.
Слуцкий рассказал, с какой целью завёл аккаунт в Instagram
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«В уходящем году я создал страницу в Instagram, это было сложное и интересное для меня решение, но я нисколько о нём не жалею. Все мы знаем, что жизнь, особенно в футболе, очень тяжела, насыщенна и эмоциональна. Но я хотел показать, что футбол, как и сама жизнь, состоит не только из стрессовых моментов, но и из шуток, улыбок, хорошего и позитивного настроения. Все мы должны получать удовольствие от футбола и от нашей жизни. Потому я пытаюсь показывать интересные яркие моменты, включать самоиронию. Смеясь над собой, мы делаем самих себя сильнее и интереснее. Желаю вам положительных эмоций в Новом году и всего самого наилучшего. Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции», — заявил Слуцкий в своём видеообращении в Instagram.

До этого специалист не единожды выкладывал ироничные посты о самом себе.

Ранее «Рубин» опубликовал оригинальное видео после перехода Игнатьева.

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