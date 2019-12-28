«Рубин» опубликовал оригинальное видео после перехода Игнатьева

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Казанский футбольный клуб «Рубин» опубликовал оригинальное видео после трансфера из «Краснодара» нападающего Ивана Игнатьева.
«Рубин» опубликовал оригинальное видео после перехода Игнатьева
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«Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом», — говорит в ролике Игнатьев, глядя на фотографию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Напомним, что Слуцкий в последние годы работал в европейских клубах. Сначала он тренировал английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс».

21-летний Игнатьев, который является воспитанником «Краснодара», подписал контракт с «Рубином» до 30 мая 2024 года.

В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее Игнатьев объяснил, почему решил уйти из «Краснодара».

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