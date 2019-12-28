Игнатьев объяснил, почему решил уйти из «Краснодара»

Нападающий Иван Игнатьев рассказал, почему решил перейти из «Краснодара» в казанский «Рубин».

«Был рад интересу со стороны «Рубина», потому что в «Краснодаре» получал мало игровой практики в последнее время. Было недопонимание относительно контракта, много всяких нюансов, вопросов друг к другу», — сказал игрок в интервью пресс-службе «Рубина».

По его словам, в последнее время он ощущал дискомфорт в «Краснодаре» и был рад новому шагу в своей карьере.

«Здесь меня приняли дружелюбные и приветливые люди», — отметил Игнатьев.

21-летний Игнатьев, который является воспитанником «Краснодара», подписал контракт с «Рубином» до 30 мая 2024 года.

В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее СМИ назвали условия перехода Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин».