Игнатьев объяснил, почему решил уйти из «Краснодара»

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Нападающий Иван Игнатьев рассказал, почему решил перейти из «Краснодара» в казанский «Рубин».
Игнатьев объяснил, почему решил уйти из «Краснодара»
  • РИА Новости

«Был рад интересу со стороны «Рубина», потому что в «Краснодаре» получал мало игровой практики в последнее время. Было недопонимание относительно контракта, много всяких нюансов, вопросов друг к другу», — сказал игрок в интервью пресс-службе «Рубина».

По его словам, в последнее время он ощущал дискомфорт в «Краснодаре» и был рад новому шагу в своей карьере.

«Здесь меня приняли дружелюбные и приветливые люди», — отметил Игнатьев.

21-летний Игнатьев, который является воспитанником «Краснодара», подписал контракт с «Рубином» до 30 мая 2024 года.

В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее СМИ назвали условия перехода Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин».

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