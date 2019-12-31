Николишин оценил предстоящую встречу сборных России и Германии на МЧМ

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андрей Николишин заявил, что психологическое давление не должно стать решающим фактором в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии.

«У нас сильная группа, в которой не приходится говорить о разбросе сил, пять команд претендуют на выход в плей-офф. Поэтому прессинг ощущают все сборные. Россия уже оказалась на этом уровне. Если вы не умеете справляться с психологическим давлением, то вам нечего делать на чемпионате мира», — заявил Николишин в интервью RT.

Ранее он выразил мнение, что возможное соперничество Валерия Брагина и Игоря Ларионова на тренерском мостике молодёжной сборной России по хоккею способно лишь усугубить положение в команде.