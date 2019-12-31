Николишин: соперничество Ларионова и Брагина лишь усугубит положение

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин ответил, является ли слишком большим влияние легендарного в прошлом нападающего Игоря Ларионова на молодёжную сборную России по хоккею.
Николишин: соперничество Ларионова и Брагина лишь усугубит положение
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«Об этом нужно спросить у главного тренера Валерия Брагина. В любом случае всё должно работать на команду. Если тренеры начнут соперничать друг с другом, то это только усугубит положение. Но думаю, что оба они — умные, грамотные люди, которые понимают, зачем приехали на турнир. После матча с чехами тоже многое говорили: этот плохой, тот плохой, один рисует, другой смотрит. А после разгрома Канады все в ладоши захлопали. Надо прекратить эту демагогию, дайте ребятам отыграть турнир», — заявил Николишин в интервью RT.

Ранее он назвал главную проблему сборной России по хоккею на молодёжном чемпионате мира в Чехии.

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