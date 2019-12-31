Николишин назвал главную проблему молодёжной сборной России по хоккею
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«Да, это наша основная проблема. Если с Чехией мы забросили, когда на лёд уже выскакивал пятый игрок, то потом не было даже таких эпизодов. Опять же, здесь просматривается отсутствие чёткости в завершении, нет вывода на последний бросок, который должен быть разящим, с удобной позиции и в одно касание. Над этими аспектами нам и надо работать», — сказал Николишин в интервью RT.
Ранее он заявил, что голкипер Амир Мифтахов виноват лишь в одном пропущенном голе в матче с США.