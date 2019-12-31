Николишин заявил, что Мифтахов виноват лишь в одном пропущенном голе в матче с США

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Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андрей Николишин выразил мнение, что голкипер сборной России по хоккею Амир Мифтахов виноват лишь в одной пропущенной шайбе в матче с национальной командой США на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
Николишин заявил, что Мифтахов виноват лишь в одном пропущенном голе в матче с США
  • © РИА Новости

«Давайте разберём. В первом случае винить голкипера не в чем. Там имели место диагональная передача и бросок с ходу. Следующая шайба залетела после череды ошибок полевых игроков по кривой траектории. Амир уже ничем не мог помочь. Да, третье взятие ворот — полностью его ошибка», — заявил Николишин в интервью RT.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити выразил мнение, что усталость нельзя считать причиной поражения сборной России от команды США на молодёжном чемпионате мира.

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