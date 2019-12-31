Николишин объяснил поражение сборной России по хоккею от США на МЧМ

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Бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России по хоккею от национальной команды США на молодёжном чемпионате мира в Чехии.
Николишин объяснил поражение сборной России по хоккею от США на МЧМ
  • © РИА Новости

«Не вижу в этом ничего страшного. Да, проиграли. Но стоит помнить, что в Америке молодёжный хоккей выстроен совсем по-другому. Они с 16 лет собирают команду из 30—35 человек. На протяжении года они вместе тренируются и играют, выступают в одном чемпионате. Именно поэтому развитие игроков у них проходит очень продуктивно, а сборная постоянно показывает высокие результаты. У нас было что-то подобное при Виталии Прохорове, однако потом всё пропало. Отсюда и поражения», — заявил Николишин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что сборная России потеряла шансы занять первое или второе место на молодёжном первенстве планеты.

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