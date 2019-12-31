Николишин объяснил поражение сборной России по хоккею от США на МЧМ

Бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России по хоккею от национальной команды США на молодёжном чемпионате мира в Чехии.

«Не вижу в этом ничего страшного. Да, проиграли. Но стоит помнить, что в Америке молодёжный хоккей выстроен совсем по-другому. Они с 16 лет собирают команду из 30—35 человек. На протяжении года они вместе тренируются и играют, выступают в одном чемпионате. Именно поэтому развитие игроков у них проходит очень продуктивно, а сборная постоянно показывает высокие результаты. У нас было что-то подобное при Виталии Прохорове, однако потом всё пропало. Отсюда и поражения», — заявил Николишин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что сборная России потеряла шансы занять первое или второе место на молодёжном первенстве планеты.