Сборная России по хоккею потеряла шансы на первое и второе место в группе МЧМ

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Молодёжная сборная России по хоккею потеряла шансы на первое и второе место в группе B на чемпионате мира 2020 года в Чехии.

Это произошло после игры США и Чехии, в которой американцы оказались сильнее (4:3 ОТ).

Россия уже не сможет обогнать Соединённые Штаты, которые вышли в плей-офф с первого места. 

Кроме того, подопечные Валерия Брагина точно займут место ниже Чехии или Канады при равенстве очков из-за дополнительных показателей.

Россия 31 декабря сыграет с Германией в 17:00 по мск.

Ранее сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020.

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