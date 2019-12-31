Сборная России по хоккею потеряла шансы на первое и второе место в группе МЧМ
Это произошло после игры США и Чехии, в которой американцы оказались сильнее (4:3 ОТ).
Россия уже не сможет обогнать Соединённые Штаты, которые вышли в плей-офф с первого места.
Кроме того, подопечные Валерия Брагина точно займут место ниже Чехии или Канады при равенстве очков из-за дополнительных показателей.
Россия 31 декабря сыграет с Германией в 17:00 по мск.
Ранее сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020.