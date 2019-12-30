Шарапова получила приглашение на турнир WTA в Брисбене

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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова получила приглашение в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
Шарапова получила приглашение на турнир WTA в Брисбене
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает австралийский телеканал Nine News. Ожидается что соревнования в Брисбене, которые пройдут с 6 по 12 января, станут для 32-летней россиянки первыми в сезоне-2020.

В 2015 году Шарапова уже побеждала на турнире в Брисбене.

По состоянию на 30 декабря россиянка занимает 133-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что WTA включила матчи между Шараповой и Сереной Уильямс в список лучших противостояний десятилетия.

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