WTA включила матчи между Шараповой и Сереной Уильямс в список лучших противостояний десятилетия

Женская теннисная ассоциация (WTA) составила список лучших противостояний прошедшего десятилетия.

Противостояние Шараповой и Уильямс в рейтинге WTA заняло четвёртое место. C 2010 года спортсменки провели 15 очных матчей, в каждом из которых победила американская теннисистка.

Лучшим противостоянием десятилетия признано соперничество сестёр Серены и Винус Уильямс. На втором месте — матчи Шараповой с румынкой Симоной Халеп, на третьем — противоборство чешки Каролины Плишковой и немки Ангелик Кербер.

Ранее сообщалось, что Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях.