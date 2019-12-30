WTA включила матчи между Шараповой и Сереной Уильямс в список лучших противостояний десятилетия

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Женская теннисная ассоциация (WTA) составила список лучших противостояний прошедшего десятилетия.
WTA включила матчи между Шараповой и Сереной Уильямс в список лучших противостояний десятилетия
  • Reuters

Противостояние Шараповой и Уильямс в рейтинге WTA заняло четвёртое место. C 2010 года спортсменки провели 15 очных матчей, в каждом из которых победила американская теннисистка.

Лучшим противостоянием десятилетия признано соперничество сестёр Серены и Винус Уильямс. На втором месте — матчи Шараповой с румынкой Симоной Халеп, на третьем — противоборство чешки Каролины Плишковой и немки Ангелик Кербер.

Ранее сообщалось, что Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях.

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