Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в выставочном турнире на Гавайях.
Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях
  • Reuters

«К сожалению, я вынуждена объявить, что снимаюсь с Hawaii Open. Я поняла, что мне нужно больше времени и подготовки перед первым турниром. Я бы очень хотела быть там и увидеть своих болельщиков, которые прибыли, чтобы посмотреть мою игру», — приводит слова Шараповой Star Advertiser.

Отмечается, что вместо 32-летней россиянки на турнире выступит американская теннисистка Алисса Тобита.

Ранее Шарапова заявила, что сохраняет мотивацию для продолжения карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить