Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в выставочном турнире на Гавайях.

«К сожалению, я вынуждена объявить, что снимаюсь с Hawaii Open. Я поняла, что мне нужно больше времени и подготовки перед первым турниром. Я бы очень хотела быть там и увидеть своих болельщиков, которые прибыли, чтобы посмотреть мою игру», — приводит слова Шараповой Star Advertiser.

Отмечается, что вместо 32-летней россиянки на турнире выступит американская теннисистка Алисса Тобита.

Ранее Шарапова заявила, что сохраняет мотивацию для продолжения карьеры.