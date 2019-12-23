Шарапова заявила, что сохраняет мотивацию для продолжения карьеры

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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова утверждает, что не собирается заканчивать карьеру.
Шарапова заявила, что сохраняет мотивацию для продолжения карьеры
  • Reuters

«Мне на самом деле нравится то, что я делаю. Вы можете наблюдать, что когда я на корте и имею возможность соревноваться, то я действительно получаю удовольствие. Всё, о чём я думаю, когда просыпаюсь, — это надеть экипировку, выйти и работать, чтобы стать лучше как теннисистка. Это то, чем я любила заниматься с раннего возраста. Потому с точки зрения мышления у меня всё ещё есть мотивация, чтобы продолжать», — цитирует Шарапову The National.

Россиянка в 2016—2017 годах отбыла годичную дисквалификацию за употребление мельдония, после чего не сумела выйти на прежний уровень и перенесла череду травм. В настоящее время Шарапова занимает 135-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что Александрова поднялась на 35-ю строчку рейтинга WTA.

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