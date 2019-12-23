Александрова поднялась на 35-ю строчку рейтинга WTA

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Россиянка Екатерина Александрова поднялась на 35-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Александрова поднялась на 35-ю строчку рейтинга WTA
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Благодаря победе на турнире категории «Челленджер» в Лиможе Александрова поднялась с 42-й на 35-ю строчку рейтинга, став второй ракеткой России. Лучшей теннисисткой страны остаётся Анастасия Павлюченкова.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Возглавляет список лучших теннисисток планеты представительница Австралии Эшли Барти.

Ранее сообщалось, что Александрова обыграла Саснович, став победителем турнира в Лиможе.

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