Александрова поднялась на 35-ю строчку рейтинга WTA
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- РИА Новости
Благодаря победе на турнире категории «Челленджер» в Лиможе Александрова поднялась с 42-й на 35-ю строчку рейтинга, став второй ракеткой России. Лучшей теннисисткой страны остаётся Анастасия Павлюченкова.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Возглавляет список лучших теннисисток планеты представительница Австралии Эшли Барти.
Ранее сообщалось, что Александрова обыграла Саснович, став победителем турнира в Лиможе.