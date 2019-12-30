Каменский прокомментировал поражение молодёжной сборной России от США

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Валерий Каменский в беседе с НСН прокомментировал поражение молодёжной сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

По его словам, россияне отдали много сил и эмоций в ходе встречи с Канадой, а с американской командой им пришлось играть уже на следующий день.

«Не хватило везения в матче с Америкой. Игра до гола — кто первый забил, тот и выиграл. Повезло американцам, поэтому они и выиграли. А игра была абсолютно равная, и у наших, наверно, было больше моментов, чтобы забить гол и выиграть», — считает Каменский.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от США.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе с «Газетой.Ru» оценил перспективы национальной сборной на чемпионате мира 2020 года в Швейцарии.