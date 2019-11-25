Третьяк оценил перспективы сборной России на ЧМ-2020 в Швейцарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе с «Газетой.Ru» оценил перспективы национальной сборной на чемпионате мира 2020 года в Швейцарии.

«До турнира у нас ещё есть время. Если считать по-хоккейному — три этапа Евротура. За четыре-пять месяцев можно сориентироваться по составу. Про задачи я уже говорил, и лишний раз озвучивать не имеет смысла — боремся за золотые медали», — заявил он.

По его словам, следят за игроками и в КХЛ, и в НХЛ, и подобрать хороший боевой состав очень непросто, поскольку нужно время на подготовку, сыгранность.

Как отметил Третьяк, на ЧМ-2019, например, все говорили, что у россиян собралась команда мечты, и хоккеисты действительно показали классный хоккей, но судят по итоговому результату. На прошлогоднем первенстве Россия выиграла бронзу.

Ранее Третьяк выразил мнение, что нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может покинуть свою нынешнюю команду в 2021 году, когда истечёт его действующий контракт, чтобы получить возможность принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.