Третьяк не исключил, что Овечкин может покинуть «Вашингтон» ради участия в Олимпиаде-2022
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«Я бы не исключал такого развития событий. Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность. Посмотрим, как всё сложится на деле», — цитируют главу ФХР «Известия».
По словам Третьяка, Овечкин должен будет сам принять решение о продолжении карьеры, которое покажется ему оптимальным.
«Возможно, один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сделает ему такое предложение, от которого нельзя будет отказаться», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Овечкин поднялся на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.