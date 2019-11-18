Третьяк не исключил, что Овечкин может покинуть «Вашингтон» ради участия в Олимпиаде-2022

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что звёздный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может покинуть свою нынешнюю команду в 2021 году, когда истечёт его действующий контракт, чтобы получить возможность принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в столице Китая Пекине.
Третьяк не исключил, что Овечкин может покинуть «Вашингтон» ради участия в Олимпиаде-2022
  • © Danny Murphy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я бы не исключал такого развития событий. Саша выиграл много индивидуальных призов в НХЛ, взял Кубок Стэнли. Знаю, что он очень хочет стать олимпийским чемпионом, и в Пекине это может быть последняя возможность. Посмотрим, как всё сложится на деле», — цитируют главу ФХР «Известия».

По словам Третьяка, Овечкин должен будет сам принять решение о продолжении карьеры, которое покажется ему оптимальным.

«Возможно, один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сделает ему такое предложение, от которого нельзя будет отказаться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Овечкин поднялся на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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