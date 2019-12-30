Гимнаст Нагорный рассказал о своём неудачном опыте в бизнесе

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о первом опыте ведения бизнеса.

«После Олимпийских игр у меня появился определённый бюджет, и я открыл свой барбершоп. Через год закрыл. Это и был мой первый опыт. Понял, что книги обо всём процессе тебе не расскажут. Оказывается, требуется ещё больше денег и какое-то время на развитие. Не всё так просто. Когда столкнулся с проблемой, появился интерес к тому, как всё можно исправить. Так потихоньку я и оказался в этой сфере», — заявил Нагорный в интервью RT.

Также гимнаст признался, что в настоящий момент вынужден больше времени уделять спорту.

«Если расставить по местам, то на первом сейчас стоит спорт, на втором — бизнес, а на третьем — видеоблог. Последнее для меня — хобби. А бизнес необходим как подушка безопасности, ведь спорт не вечен», — добавил трёхкратный чемпион мира.

Ранее Нагорный рассказал о браке с гимнасткой Спиридоновой.