Гимнаст Нагорный рассказал о своём неудачном опыте в бизнесе

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о первом опыте ведения бизнеса.
Гимнаст Нагорный рассказал о своём неудачном опыте в бизнесе
  • РИА Новости

«После Олимпийских игр у меня появился определённый бюджет, и я открыл свой барбершоп. Через год закрыл. Это и был мой первый опыт. Понял, что книги обо всём процессе тебе не расскажут. Оказывается, требуется ещё больше денег и какое-то время на развитие. Не всё так просто. Когда столкнулся с проблемой, появился интерес к тому, как всё можно исправить. Так потихоньку я и оказался в этой сфере», — заявил Нагорный в интервью RT.

Также гимнаст признался, что в настоящий момент вынужден больше времени уделять спорту.

«Если расставить по местам, то на первом сейчас стоит спорт, на втором — бизнес, а на третьем — видеоблог. Последнее для меня — хобби. А бизнес необходим как подушка безопасности, ведь спорт не вечен», — добавил трёхкратный чемпион мира.

Ранее Нагорный рассказал о браке с гимнасткой Спиридоновой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить