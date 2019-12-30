Нагорный рассказал о браке с гимнасткой Спиридоновой

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Трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный рассказал о браке со спортивной гимнасткой Дарьей Спиридоновой.
Нагорный рассказал о браке с гимнасткой Спиридоновой
  • РИА Новости

«Не знаю, что происходит в обычных семьях, но про свою могу сказать. Например, дома мы практически не разговариваем о спортивной гимнастике и спорте вообще. Нам хватает этого в зале и на сборах. Очень любим путешествовать, ходим гулять, посещаем различные мероприятия. Поэтому наш кругозор не ограничивается спортом. У нас всегда есть о чём поговорить и куда сходить. Считаю, отвлекаться от спорта тоже иногда необходимо, чтобы соскучиться по нему», — рассказал гимнаст в интервью RT.

Ранее Нагорный объяснил, почему решил вести видеоблог о спортивной гимнастике.

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