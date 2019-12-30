Нагорный объяснил, почему решил вести видеоблог о спортивной гимнастике

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, как решил создать собственный видеоблог.
Нагорный объяснил, почему решил вести видеоблог о спортивной гимнастике
  • РИА Новости

«Когда начинал этим заниматься, у меня было много свободного времени. Хотел популяризировать спортивную гимнастику, ведь, к сожалению, не многие люди знают, что это за вид спорта. Первый ролик я сделал с чемпионата Европы, где мы одержали победу. Я показал, как мы готовились, что ели, где жили. Получилось интересно, и видео набрало 30 тыс. просмотров. Мне показалось, что для первого выпуска это очень хорошие цифры», — заявил Нагорный в интервью RT.

По словам гимнаста, в настоящий момент он вынужден уделять блогу меньше времени, поскольку на первом плане у него стоит спорт. 

«Продолжил заниматься блогом, потом были Олимпийские игры и хороший перерыв, когда я мог больше сил ему уделять. Закончилось всё тем, что нужно было возобновлять карьеру. Мне сказали: «Ты гимнаст, а не блогер. Заканчивай». На тот момент у меня уже были оператор и монтажёр, хотя сначала делал всё сам. Теперь выпуски выходят реже, но до сих пор появляются. Я показываю, что происходит на соревнованиях, и пытаюсь популяризировать спортивную гимнастику», — добавил спортсмен. 

Ранее Нагорный выразил надежду, что у российских гимнастов получится поехать на Олимпийские игры. 

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