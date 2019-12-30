Нагорный: дай бог, у нас получится поехать на Олимпийские игры

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об ожиданиях от Олимпийских игр в Токио.
Нагорный: дай бог, у нас получится поехать на Олимпийские игры
  • РИА Новости

«Для меня все соревнования одинаковые. Думаю, на Олимпиаду буду настраиваться так же, как и на чемпионат мира или первенство Европы. Все турниры важны. Тем более я уже не раз бывал как на взрослых, так и на юношеских Играх. Дай бог, у нас получится поехать в Токио и выступить там. Настрой простой — выдержать весь объём подготовки, подготовиться психологически и показать максимальный результат», — заявил спортсмен в интервью RT.   

Также Нагорный рассказал о подготовке к Олимпийским играм.

«В гимнастике есть такой термин, как «чистота», техника исполнения. Сейчас нужно наладить эту «чистоту», хотя мы и так получаем за неё хорошие оценки. Но нужно ещё «вычищаться» и улучшаться. Плюс надо изучать новые элементы, более сложные и серьёзные, поскольку за счёт сложности растёт базовая оценка, которая помогает конкурировать с соперниками», — добавил гимнаст. 

Ранее Нагорный заявил, что прежде в России не было такой сильной сборной по спортивной гимнастике, как сейчас.

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