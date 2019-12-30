Нагорный объяснил успех мужской сборной России по спортивной гимнастике

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Трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный рассказал о прогрессе мужской сборной России по спортивной гимнастике в последние годы.
Нагорный объяснил успех мужской сборной России по спортивной гимнастике
  • РИА Новости

«Просто раньше не было такой команды, которая появилась сейчас. К счастью, мы сплотились и можем показывать максимальные результаты, как в Штутгарте, где выиграли золото чемпионата мира в командном многоборье впервые за 28 лет. В дальнейшем будем стараться показывать такие же результаты, а то и лучше», — заявил Нагорный в интервью RT.

Также спортсмен объяснил, почему женская сборная России на сегодняшний день выглядит слабее мужской.

«К сожалению, лидер женской команды Алия Мустафина пока отсутствует, её не хватает. Другие девочки завершили карьеры, пришло новое поколение. В целом медали они завоёвывают, и это хорошо. К тому же давайте не забывать, что у них есть очень сильные соперницы — американки, которые на протяжении многих лет доминируют и не оставляют никому шансов», — добавил Нагорный. 

Ранее Булгакова стала старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике.

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