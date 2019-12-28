Булгакова стала старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Ольга Булгакова сменила Евгения Гребенкина на посту старшего тренера женской национальной команды.

«Мы приняли решение произвести замену старшего тренера женской сборной, поскольку в команду пришла очень сильная группа девочек из молодёжной команды», — цитирует Родионенко ТАСС.

По её словам, Гребенкин назначен наставником молодёжной женской команды, а его помощником стал серебряный призёр ОИ-2016 Николай Куксенков.

Гребенкин работал старшим тренером женской сборной с осени 2012 года.

Ранее сообщалось, что Куксенков завершил карьеру.