Булгакова стала старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике
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«Мы приняли решение произвести замену старшего тренера женской сборной, поскольку в команду пришла очень сильная группа девочек из молодёжной команды», — цитирует Родионенко ТАСС.
По её словам, Гребенкин назначен наставником молодёжной женской команды, а его помощником стал серебряный призёр ОИ-2016 Николай Куксенков.
Гребенкин работал старшим тренером женской сборной с осени 2012 года.
Ранее сообщалось, что Куксенков завершил карьеру.