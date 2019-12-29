Туктамышева допустила, что больше не выступит в нынешнем сезоне

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что чемпионат России для неё, возможно, стал последним стартом в текущем сезоне.

«Мы ещё не обсуждали планы, но, возможно, это будет уже последний старт в этом сезоне. Хочется исполнить четверной тулуп в соревновательной обстановке, но посмотрим», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию прошёл в Красноярске с 26 по 29 число. По итогам соревнований одиночниц Туктамышева заняла четвёртое место и попала в список запасных сборной России на чемпионат Европы, который состоится в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.

Ранее Туктамышева заявила, что попробует изучить четверной сальхов.