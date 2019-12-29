Туктамышева заявила, что попробует изучить четверной сальхов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что будет пробовать добавлять новые четверные прыжки в свою программу.

«Мы будем оттачивать четверной тулуп до такого состояния, чтобы он у меня был настолько же уверенным, как и тройной аксель. Есть теория, что если ты делаешь четверной тулуп, то и сальхов в принципе тоже можно выучить. Я пока не очень в нее верю, но попробуем изучать. Раз уж чувствую уже четыре оборота в воздухе, то мне не страшно попробовать ещё какой-то четверной. Но сейчас главное — стабилизировать четверной тулуп. Мне было почти 23 года, и я сделала четверной тулуп. Для меня это было очень значимо, потому что до последней тренировки, когда почувствовала его, то не думала, что у меня получится. Но потом поняла, что это возможно, и в тот же день его и сделала», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Ранее стал известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы в Граце.