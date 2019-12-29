Глейхенгауз заявил, что ЧР по фигурному катанию доказал лидерство в стране школы Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал итоги соревнования одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию.

«Завершился чемпионат России, наши девушки заняли весь пьедестал! Мы снова доказали, что команда Тутберидзе и наша школа «Самбо-70» — лучшие в стране! Я поздравляю всех с этим достижением! Спасибо всем, кто болел за нас у экранов телевизоров, и особенно кто был на трибунах. В эти дни в Красноярске было жарко. Сезон продолжается, впереди чемпионат Европы и мира! Работаем дальше», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова, второе место заняла Алёна Косторная, третье место — у Александры Трусовой. Все три девушки представляют школу Тутберидзе.

Ранее эксперты восхитились выступлением Щербаковой в финале ЧР по фигурному катанию.