Глейхенгауз заявил, что ЧР по фигурному катанию доказал лидерство в стране школы Тутберидзе

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал итоги соревнования одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию.
Глейхенгауз заявил, что ЧР по фигурному катанию доказал лидерство в стране школы Тутберидзе
  • РИА Новости

«Завершился чемпионат России, наши девушки заняли весь пьедестал! Мы снова доказали, что команда Тутберидзе и наша школа «Самбо-70» — лучшие в стране! Я поздравляю всех с этим достижением! Спасибо всем, кто болел за нас у экранов телевизоров, и особенно кто был на трибунах. В эти дни в Красноярске было жарко. Сезон продолжается, впереди чемпионат Европы и мира! Работаем дальше», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова, второе место заняла Алёна Косторная, третье место — у Александры Трусовой. Все три девушки представляют школу Тутберидзе.

Ранее эксперты восхитились выступлением Щербаковой в финале ЧР по фигурному катанию.

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